Ученые предупредили о вреде сиропов от кашля при коронавирусе

Международная группа ученых выяснила, что распространенный ингредиент, который встречается во многих безрецептурных лекарствах от кашля и простуды, может принести вред при коронавирусе. Об этом пишет Daily Mail.

По данным экспертов, декстрометорфан может стать причиной размножения патогенных микроорганизмов SARS-CoV-2.

К такому выводу исследователи пришли, проведя эксперимент на клетках африканских зеленых обезьян — похожих на людей с точки зрения реакции на медикаменты. Учеными было обнаружено, что при введении декстрометорфана в инфицированные клетки животных скорость роста SARS-CoV-2 увеличивалась.

Производители используют декстрометорфан для подавления сигналов в мозге, вызывающих рефлекс кашля. Однако эксперты предупредили, что необходимо провести дополнительные исследования воздействия этого ингредиента на пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Ранее ученые из Стэнфорда сообщили, что препарат от гепатита В потенциально может использоваться для лечения легкой формы коронавируса. Ожидается, что он поможет усилить иммунную систему заболевших. В ближайшее время планируется провести его клинические испытания. Лекарство содержит искусственную форму природного белка, который помогает организму контролировать респираторные заболевания, «мобилизуя» иммунитет вокруг участка заражения. Благодаря этому лекарству ученые надеются повысить скорость выздоровления и уменьшить распространяемость вируса.

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