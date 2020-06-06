ОАЭ поможет республикам Северного Кавказа в борьбе с коронавирусом

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направят в Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкессию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Наследный принц [Мухаммед бен Заед Аль Нахайан] интересовался ситуацией в других регионах Северного Кавказа и нужно ли им содействие. Я ответил, что если у шейха есть возможность оказать поддержку, то любая помощь в борьбе с пандемией не помешала бы нашим соседям», — рассказал Кадыров после телефонного разговора с принцем. Он также отметил, что шейх попросил его скоординаровать работу по данному направлению.

Отмечается, что гуманитарная помощь будет доставлена в аэропорт Грозного, откуда будет распределена по вышеуказанным регионам. Ранее для борьбы с COVID-19 наследный принц выделил гуманитарную помощью Чечне и Дагестану.

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом на Северном Кавказе наблюдается в Дагестане. Там с начала распространения эпидемии заразились 5,5 тысячи человек, 288 из которых погибли. 18 мая муфтий Ахмад Абдулаев заявил, что в регионе от вируса умерло 50 врачей. Он также назвал ситуацию с распространением инфекции крайне сложной.

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