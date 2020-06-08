Более 50 миллиардов рублей инвестируют в агропромышленный комплекс Подмосковья

Инвестиции в размере 53 миллиардов рублей планируется направить на развитие новых проектов агропромышленного комплекса на территории Московской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 8 июня.

«Эти проекты планируется ввести в строй в течение этого года и следующего», — сказал он.

В частности, речь идет о тепличных комплексах в Воскресенске, Серпухове, Кашире, производстве хлебобулочных изделий в Подольске, уточнил Разин.

Министр подчеркнул, что на всех стройках соблюдаются новые требования безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса. «Все рабочие используют средства индивидуальной защиты, организована термометрия, размещены информационные стенды», — отметил он.

Реализация новых проектов предусматривает создание более четырех тысяч рабочих мест, добавил Разин.