Детские площадки в Подмосковье проверят на соответствие евростандартам

Госадмтехнадзор Московской области проведет проверку игрового оборудования площадок на соответствие требованиям стандарта Евразийского экономического союза, сообщил начальник ведомства Олег Баженов. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 8 июня.

По его словам, сотрудники с большой ответственностью подходят к выполнению обязанностей по проверке игрового оборудования. «Ни один элемент не будет забыт, а их около 6 тысяч», — подчеркнул он.

В частности, специалисты проверяют наличие на оборудования сертификатов и деклараций безопасности.

Проверка организована во всех городских округах области. На сегодняшний день проверено около трети оборудования — более 1,5 тысячи элементов.

В Подмосковье каждый год проверяют состояние детских игровых зон. При строительстве новых объектов используют безопасное резиновое покрытие.