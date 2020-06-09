Раскрыты подробности роскошной жизни миллионеров в Монако

Журналисты The Sun раскрыли подробности роскошной жизни населяющих Монако миллионеров. Соответствующий материал появился на сайте издания.

62-летний князь Альбер II управляет Монако, в котором проживает 38 тысяч человек, с 2005 года. Он живет в роскошном дворце, летает на частном самолете и владеет комплексом со спортивными автомобилями. По информации издания, на празднование свадьбы с княгиней Шарлен в 2011 году глава Монако потратил 55 миллионов фунтов стерлингов (4,7 миллиарда рублей).

Грегуар Гомон, дворецкий королевской семьи, рассказал, что Альбер II хранит в своем погребе 15 тысяч бутылок дорогостоящего вина, некоторые из которых стоят 27 тысяч фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей). «Это лучшие вина, которые только можно найти. Очень редкие», — отметил он.

Чтобы стать жителем Монако, необходимо устроиться на работу, основать в городе свой бизнес или подтвердить наличие средств для обеспечения своей жизни. Состояние должно быть не менее 500 тысяч фунтов стерлингов (43 миллиона рублей). Прожив в городе 10 лет, можно подать заявление на «гражданство», которое подписывает сам князь.

Материалы по теме Стильные мира сего Чем питались и во что наряжались вожди всех времен и народов

К примеру, принцесса Камилла Бурбонская переехала в Монако более 20 лет назад после того, как вышла замуж за принца Карло — члена испанской королевской семьи. Женщина живет в особняке с собственным кинотеатром, тренажерным залом, спа-салоном и расписным потолком, на котором изображены звезды и планеты Солнечной системы. Также в ее доме есть огромный аквариум с пираньями.

«Мне было бы очень грустно уехать из Монако. Представьте, вы выходите из дома, переходите дорогу и перед вами все самые лучшие блага в мире: от пластической хирургии до роскошных автомобилей», — поделилась она. По ее словам, в Монако не бывает скучных вечеров, и за одну ночь можно побывать на нескольких мероприятиях.

Вдова наследника знаменитого производителя алкогольных напитков Bacardi, кинопродюсер Моника Бакарди, также живет в Монако на протяжении 20 лет. «Здесь у нас есть Hotel de Paris, яхт-клуб, торговый центр с такими бутиками, как Louis Vuitton, Chanel, Celine, Bvlgari, Cartier, Dior — все, что душе угодно», — выразилась она.

По словам жителей города, даже из тюрем в Монако открывается роскошный вид на море.

Один из сотрудников Hotel de Paris рассказал о том, как однажды российскому миллиардеру настолько понравились суши, которые подавали в отеле, что он настоял, чтобы шеф-повар прилетел к его жене в Москву на частном самолете и сделал для нее это блюдо. Отмечается, что номер люкс с частным бассейном в упомянутом отеле может стоить 35 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей) за ночь.

Ранее в июне журналисты The Sun раскрыли подробности роскошной жизни супермодели Кары Делевинь. Известно, что 27-летняя знаменитость приобрела дом в Лос-Анджелесе у актера и музыканта Джареда Лето в 2017 году за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (130 миллионов рублей). Кроме того Делевинь владеет домом XVIII века, который находится в Лондоне. Его стоимость составляет около трех миллионов фунтов стерлингов (260 миллионов рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!