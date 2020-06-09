Японцы попытались объяснить протесты в США и прослыли расистами

Сотрудники японского телеканала NHK подготовили видео, в котором попытались объяснить причины протестов и беспорядков, которые охватили США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, и прослыли расистами. Об этом пишет во вторник, 9 июня, Independent.

Анимационный ролик был опубликован в Twitter-аккаунте телеканала, а также показан в одной из телепрограмм на NHK вечером 7 июня. С его помощью японские журналисты пытались рассказать зрителям о расовой дискриминации в США и нарушении прав афроамериканцев, однако в итоге сами подверглись критике со стороны пользователей соцсетей, общественных деятелей и дипломатов.

Недовольство зрителей вызвало то, как в ролике были изображены афроамериканцы — их образы посчитали слишком грубыми и стереотипными. Так, по мнению авторов видео, большинство протестующих представляют собой мускулистых и агрессивных мужчин. «Любой ребенок, который посмотрит это видео, останется с мыслью: "Да, возможно, с этими людьми обращаются несправедливо... Но они огромные, ужасные и пугающие!"» — заявил писатель и активист афроамериканского происхождения Бэй МакНил (Baye McNeil), который в настоящее время живет в Японии.

Теннисистка Наоми Осака посчитала ролик ужасным и призналась, что ей стыдно называть себя японкой, когда она видит подобные вещи. В посольстве США в Японии также раскритиковали использованные в видео образы, назвав их оскорбительными. Кроме того, журналистов обвинили в том, что они даже не упомянули в ролике Флойда, который скончался после жесткого задержания полицией.

После этого руководство NHK решило удалить твит с роликом и принести извинения за его публикацию. К тому моменту видео в Twitter-аккаунте телеканала успели посмотреть более 1 миллиона человек.

В США в настоящее время проходят массовые протесты, которые начались после смерти другого афроамериканца Джорджа Флойда, умершего через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.

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