«Чемпионат» объявил о запуске спецпроекта о медиках и волонтерах

Крупнейшее спортивное издание России «Чемпионат» запускает проект «Высшая лига: Герои нашего времени». Редакция издания публикует истории «героев пандемии» — болельщиков и фанатов спорта, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом.

В основу проекта легли рассказы врачей, медработников и волонтеров, работающих в медицинских учреждениях и фондах помощи нуждающимся. Они делятся впечатлениями об условиях работы в период пандемии, трудностях, с которыми пришлось столкнуться, и о том, как важно следить за своим здоровьем.

«В последнее время мы слышали много историй о том, как читатели «Чемпионата» — спортивные болельщики — находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Мы обычно рассказываем только о спортивной жизни, но сегодня хотим назвать имена болельщиков – врачей и волонтеров, которые работают сутки напролет. «Высшая лига» — это наша благодарность за их труд. Мы рады, что спорт возвращается, но самое важное в этот непростой для мира период — спасенные жизни», — отметил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

«Чемпионат» также приглашает читателей поделиться своими историями. Каждый может рассказать о знакомых и близких, которые сейчас спасают жизни, и являются фанатами спорта и здорового образа жизни.

