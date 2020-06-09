Пожилого мужчину заподозрили в изнасиловании ребенка и разрушили его семью

35-летний мужчина узнал о том, что его отца подозревают в изнасиловании ребенка. В посте на Reddit он под ником Max4Theo написал, что из-за обвинений его семья практически разрушена, и обратился за советом. Автор поста также признался, что настолько сильно запутался в чувствах, что не знает, как ему одновременно поддержать семью и сохранить собственный рассудок.

«Он всегда был превосходным отцом, я люблю его и не могу поверить, что он мог сделать это. Но в то же время я не могу поверить, что ребенок будет врать об этом, потому что для него суд тоже станет очень травматичным», — поделился сомнениями мужчина. Он добавил, что попеременно чувствует себя то очень грустным, то яростным.

Автор поста отметил, что очень переживает за свою мать и боится, что на фоне стресса у нее может случиться сердечный приступ. Он также старается поддержать своего отца. «Если он невиновен, то я даже не могу представить, насколько это все для него изматывающее», — написал о пожилом мужчине Max4Theo.

После случившегося пользователь Reddit каждый день пишет своей матери, чтобы помочь ей, но иногда чувствует себя настолько уставшим от этой ситуации, что хочет прекратиться всякое общение с семьей. «Как я могу поддержать родителей и не разрушить собственную психику?» — обратился он за советом к пользователям Reddit.

В комментарии, который сам автор пристал назвал невероятно полезным, ему посоветовали обратиться к философии стоиков. BenIsProbablyAngry порекомендовал мужчине не изводить себя вопросами о возможным последствиях, а концентрироваться на настоящем: «Если ты будешь думать о настоящих и конкретных вещах, которые ты можешь контролировать, твоя тревога уменьшится и ты будешь к готов к изменениям».

Ранее другой пользователь Reddit признался в том, что годами обманывал окружающих и притворялся студентом университета, в которой он не поступил. Юноша решил врать, потому что боялся реакции строгих родителей, но в итоге настолько запутался во лжи, что перестал понимать, как ему стоит поступить.

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