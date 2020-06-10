В России вылечилось больше половины всех зараженных коронавирусом

За последние сутки в России вылечилось 10 386 зараженных коронавирусом. Общее число поправившихся превысило 252 тысячи. Это больше половины всех инфицированных граждан, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего выписанных пациентов насчитывается в Москве (3796). Всего в городе за время эпидемии излечилось 113,5 тысячи жителей. Следом по количеству новых излечившихся идут Подмосковье (747), Петербург (420), Нижегородская область (279), Ханты-Мансийском округе (264), Омской области (210). Сто и больше вылечившихся насчитывается в Красноярском, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, Башкирии, Якутии, Свердловской, Тульской, Рязанской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Пензенской, Белгородской, Кировской областях.

Всего в России за время эпидемии вирус обнаружен у 493,6 тысячи человек. 6358 из них скончалось. Страна находится на третьем месте по числу выявленных фактов заражения.

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