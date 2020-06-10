Воробьев поручил министрам «выбираться из кабинетов» и решать проблемы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства отправиться в муниципалитеты, чтобы решить накопившиеся хозяйственные вопросы. Об этом сообщает РИАМО.

«Выбирайтесь из кабинетов: до пятницы, все "красные зоны", которые звучали на сегодняшнем заседании правительства, должны быть максимально устранены», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что тоже поедет в муниципалитеты с проверкой. Он напомнил, что среди проблем, которые нужно решить, — ямы на дорогах, ремонт подъездов, покраска ограждений.

Он уточнил, что до четверга каждый должен отработать два-три муниципалитета. «В конце дня каждый присылает мне фотографии по "красным зонам", которые звучали», — заключил Воробьев.