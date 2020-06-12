В проекте оборонного бюджета США Россию назвали главным конкурентом

Комитет США по вооруженным силам сформировал проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, он начинается 1 октября текущего года. В докладе, опубликованном на сайте ведомства, Россия и Китай названы главными конкурентами.

«Военный бюджет в этом году предусматривает решительный ряд мер по реализации стратегии национальной обороны, восстановлению надежного военного сдерживания. Это осуществляется в условиях стратегической конкуренции с Китаем и Россией», — заявил глава комитета Джеймс Инхоф. За принятие этого проекта выступили 25 сенаторов, еще двое проголосовали против. Теперь документ будет рассматриваться в верхней палате Конгресса США. Всего в бюджет заложено 740,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что проект бюджета требует делать доклад о поддержке расистов в США и Европе, которая составителями приписывается России. Сенаторы предлагают продлить ограничения на сотрудничество с Москвой и другую деятельность, которые бы признавали российский суверенитет над Крымом.

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