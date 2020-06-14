Русский голос Сквидварда отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба

Народный артист России Иван Агапов, который является русским голосом Сквидварда — еще одного персонажа мульфильма «Губка Боб квадратные штаны» — отреагировал на «каминг-аут» главного героя. Об этом пишет «Газета.ру».

Агапов отметил, что не подозревал, что Губка Боб является геем. «Теоретически каждый может домыслить все что угодно, но, когда я смотрел мультик, у меня не возникало таких ассоциаций», — сказал он.

Он также отметил, что внедрять идеологию ЛГБТ-сообщества в детский мультфильм — «это чересчур».

Телеканал Nickelodeon ранее раскрыл имена трех своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества, в их число попал и главный герой известного мультсериала «Губка Боб квадратные штаны». Об этом студия рассказала в своем Twitter. Заявление было сделано в честь Pride Month (месяц защиты прав сексменьшинств). К посту были прикреплены фотографии персонажей. На них Губка Боб, Швоз Швартс из «Опасного Генри», а также главная героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре» изображены на радужном фоне, так как радужный флаг (Pride flag) является международным символом ЛГБТ-сообщества.

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