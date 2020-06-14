Наука и техника
 
Последние новости
Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова
Друг отца Ефремова вспомнил о его пьяных выходках
Жириновский предложил повысить минимальную зарплату
Россиянам пообещали новую «волну тепла»
Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции
Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Раскрыты детали спасения ребенка от обвиняемого в убийствах сантехника
Смерть чернокожего в американском городе привела к отставке главы полиции
Новости партнеров

Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Татьяна Макеева / РИА Новости

Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил, что из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие. После перенесенной болезни в легких образуются фиброзные изменения. «У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», — отметил врач.

По словам Карабиненко, легочные ткани смогут сами восстановиться со временем, однако сроки будут зависеть от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

Ранее шведские врачи предложили лечить стволовыми клетками повреждения легочной ткани, которые являются основным видом осложнений при заражении коронавирусом. Отмечалось, что стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19
Врач рассказал о пяти способах укрепить легкие
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Другие материалы рубрики
Наука и техника10:0012 июня

Мертвый новый мир

Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2
00:04Сегодня

На Украине испугались решения США «оставить Европу на съедение России»

16:1213 июня

Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

15:3013 июня

SpaceX запустила новую партию спутников глобального интернета

Наука и техника00:01 5 июня

«Слухи подпитывали страхи»

Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
13:4613 июня

Женщина впервые возглавила программу пилотируемых космических полетов в НАСА

04:0413 июня

Названы способы сделать фастфуд менее вредным

03:0313 июня

Каждый пятый житель Великобритании заразился коронавирусом в больнице

Наука и техника00:0124 мая

Живые мертвецы

Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
00:0313 июня

Украина произведет 2500 «выжигающих российские войска» боевых ракет

20:1312 июня

Найдена новая угроза коронавируса для организма человека

18:1012 июня

В США назвали самое мощное оружие России в Арктике

Россия
«Если бы с ними расправились, не было бы "Норд-Оста", Беслана»
25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
«Постепенно наступила гармония»
Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?
«Зачем вы вообще такого ребенка спасали?»
Кардиохирург из Петербурга делает уникальные операции детям. Теперь его хотят уволить
Все материалы
Мир
Атомная подлодка загорелась во Франции
В Пекине впервые за два месяца появились новые заразившиеся коронавирусом
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Черные начинают и выигрывают
Темнокожие борцы за равноправие не любят белых. Почему в США это не считают расизмом?
Посла России вызвали в МИД Румынии после слов Захаровой
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
В России увеличили пособия по безработице
«Толчок, которого давно не хватало»
Мировая экономика готовится выйти на новый уровень развития. Все из-за коронавируса
Самая крупная авиакомпания Европы решила спастись за счет работников
На здоровье
Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры
Жителей Великобритании оставят без выпивки
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Все материалы
Силовые структуры
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
«Мы всех обязательно вылечим»
Советский Союз прославился карательной психиатрией. Что стало с ней в современной России?
Все материалы
Наука и техника
Властелин небес
 
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Тайсон отказался драться без перчаток
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Ирландский боец третий раз за четыре года заявляет об уходе из спорта
Адвокат Мамаева высказался о сравнении дела игрока с разбирательством Ефремова
Игроки и тренер «Арсенала» встали на колено в память о погибшем Флойде
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Российская олимпийская чемпионка порассуждала о происходящем в США беспределе
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Все материалы
Культура
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Гузеева осадила жениха на «Давай поженимся!» из-за симпатии к Панину
Все материалы
Ценности
Модный журнал показал голую грудь самой перспективной российской модели
Тупак ШакурПод покровом
Как обычная вещь российской бабушки оказалась популярна среди богатых и знаменитых мужчин
Раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю
Модель Victoria's Secret снялась в трусах для обложки модного журнала
Сестра Кардашьян потолстела во время изоляции и показала старое фото в бикини
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Все материалы
Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Немолодая сиделка бросила работу и получила сотни евро за эротические снимки
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Женщина сбросила 22 килограмма и раскрыла способ похудения
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Все материалы
КамАЗ рассказал о преимуществах нового 87-тонного самосвала перед БелАЗом
Родстер «Крым»: сделано в России
Видео: новый российский спорткар по цене Лады
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Седан за миллион — сэкономить с Lada или потратиться на Hyundai?
Прочь скромность, долой «костыли»
Новый суперседан Audi S8 сделали 700-сильным
Формула 1 с вариатором и 100 км/ч задним ходом
С чего начались вариаторы и откуда пошли все их победы и беды
В модельный ряд Genesis может вернуться купе
Все материалы
Дом
Спрогнозировано падение цен на землю около Москвы
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Италия возобновила продажи домов за 1 евро
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Покупателям квартир в Москве пообещали скидки
В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы