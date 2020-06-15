Число вылечившихся россиян с коронавирусом приблизилось к 285 тысячам

В России за последние сутки вылечились 4489 зараженных коронавирусом. Общее число поправившихся за весь период эпидемии приблизилось к 285 тысячам, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день выписаны из больниц 1549 пациентов. Всего в столице насчитывается более 123 тысяч переболевших новой инфекцией.

На втором месте по количеству поправившихся за последние 24 часа находится Подмосковье, там выздоровели 849 жителей. Больше ста вылечившихся зарегистрировано в Ханты-Мансийском округе и Тульской области.

За все время в стране выявлено 537 тысячи фактов инфицирования. 7091 человек скончался.

По словам президента Владимира Путина, Россия уверенно выходит из пандемии и этот процесс сопровождается минимальными потерями.

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