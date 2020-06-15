Самую крупную ядовитую медузу в мире вынесло на полный людей пляж

Огромную волосистую цианею вынесло на полный людей пляж в американском городе Наант, штат Массачусетс. Об этом сообщает сайт Item Live.

Днем в пятницу, 12 июня, посетители пляжа увидели ядовитую медузу, которую вынесло на берег волнами. Этот вид сцифоидных медуз считается самым крупным в мире. Департамент охраны дикой природы и рекреационных территорий объявил пурпурное предупреждение, которое означает, что в воде находится опасное животное.

«Она выглядит очень пугающе. Надеюсь, она не ужалила никого из детей — за это я переживал больше всего», — сказал посетитель пляжа Джевал Влумсак (Jeval Vlumsack).

Щупальца волосистой цианеи могут достигать 36 метров. Обычно эти медузы жалят не смертельно, но ожог может быть очень болезненным. Эксперты рекомендуют людям держаться от них подальше.

Согласно исследованиям ученых, избыточный вылов рыбы, изменение климата и загрязнение снизило количество природных врагов волосистых цианей и увеличило их кормовую базу. Эти факторы создали благоприятные условия для этого вида медуз, из-за чего они выросли в размерах и стали чаще появляться в густонаселенных зонах.

Ранее сообщалось, что в городе Хейл, Англия, на приморском пляже обнаружена гигантская медуза. Ее нашел 73-летний местный житель, который выгуливал собаку.

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