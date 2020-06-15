Жителям Подмосковья вновь разрешили оплачивать проезд социальной картой

В общественном транспорте Московской области с понедельника, 15 июня, возобновился проезд по социальным и льготным картам «Стрелка». Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, сообщается на сайте регионального правительства.

Социальные карты разблокируют для поездок на всех видах транспорта: автобусах, троллейбусах, трамваях, электропоездах. Возможность оплачивать проезд безналично вновь получат держатели более 900 тысяч социальных карт, говорится в сообщении.

При этом продлен запрет на оплату проезда наличными.

Власти региона продолжают снимать ограничительные меры. К настоящему моменту заработали непродовольственные магазины, МФЦ, открылись летние веранды кафе и ресторанов. На следующем этапе планируется открытие музеев и автошкол. Крупные торговые центры откроются 25 июня.

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