В России число случаев заражения коронавирусом превысило 537 тысяч

В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 537 тысяч в 85 регионах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

За последние сутки выявлено 8246 зараженных, с начала пандемии их число выросло до 537 210. За весь период зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.

По данным на 14 июня в стране было выявлено свыше 528 тысяч зараженных в 85 регионах.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая, когда в стране начался выход из режима нерабочих дней. В тот период ПЦР-тестирование на наличие коронавируса увеличилось в 5,6 раза.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 12 июня объявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом взята под контроль, однако в каждом регионе нужно прислушиваться к советам врачей и сохранять масочный режим «еще какое-то время».

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