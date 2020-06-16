Москва оценила «креатив» с проекцией логотипа СБУ у российских посольств

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акцией, устроенной в отношении российской дипмиссии. Об этом сообщается в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты указали, что Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками, позволив с помощью специального светового оборудования в День России 12 июня спроецировать ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. Отдельно в МИД оценили «креативность» департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), разместившего свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генконсульств в Харькове, Одессе и Львове.

В ноте протеста указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования дипломатических учреждений. Кроме того, на Смоленской площади выразили надежду на то, что Украина «предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения спокойствия или оскорбления достоинства» дипломатов и создаст должные условия для их нормальной работы.

12 июня СБУ разместила «особенные билборды и хороший патриотический мурал» , которые «должны напоминать стране-агрессору об отношении украинцев к ее действиям». Об этом писала Украинская правда. «Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ"», — прокомментировали изданию представители украинской спецслужбы.

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