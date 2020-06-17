Власти Подмосковья рассказали об организации безопасного голосования 1 июля

Безопасность на избирательных участках вовремя голосования по поправкам в Конституцию 1 апреля организуют в соответствии с рекомендациями Центроизбиркома России. Об этом говорится в пресс-релизе Избирательной комисси Московской области, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, речь идет о нанесении разметки о социальной дистанции, измерении у избирателей температуры, выдаче масок, перчаток и одноразовых ручек.

Кроме того, по новым правилам проверить у голосующего паспорт можно только с расстояния 1,5-2 метра. В целях безопасности нагрузка на участки составит от 8 до 12 человек в час.

«Для идентификации личности необходимо кратковременно опустить маску», — говорится в сообщении.

Также из-за пандемии коронавируса несколько участков в этом году будут оборудованы на открытом воздухе. Для этого будут использоваться палатки, шатры, навесы, автобусы.

Безопасность членов комиссий также будет обеспечена. Сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) будут работать в масках, перчатках и защитных экранах для лица. Члены комиссий, которые будут проводить голосование вне помещения, дополнительно будут в одноразовых защитных халатах.

Кроме того, на всех участках с 25 по 30 июня ежесуточно в помещениях УИК будут дежурить около 5000 сотрудников ГУ МВД России по Московской области. Перед поставкой бюллетеней 25 июня все помещения комиссий будут обследованы кинологами с собаками.

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