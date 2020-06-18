Ургант забеспокоился об отречении «Уральских пельменей» от Соколова

Телеведущий Иван Ургант пошутил о том, что «Уральские пельмени» могут отречься от их участника Дмитрия Соколова, обнаруженного в Среднеуральском женском монастыре, который захватил схиигумен Сергий (Романов) с казаками. О будущем Соколова он забеспокоился, комментируя в эфире шоу «Вечерний Ургант» новости о захвате обители. Запись эфира опубликована на YouTube.

Узнав о том, что в монастыре находятся олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк и звезда «Уральских пельменей», Ургант назвал это сообщение первой новостью, которая объединила «Матч ТВ», СТС и телеканал «Спас». Ведущий также в шутку предположил, что после отречения казачьего войска от захвативших монастырь казаков определенные санкции могут последовать и для Дацюка и Соколова. «Сейчас нужно узнать, не отреклась ли Федерация хоккея от Дацюка и "Уральские пельмени" от Соколова», — прокомментировал он произошедшее.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили Соколова и Дацюка. По словам одного из ближайших соратников священнослужителя Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.

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