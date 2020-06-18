Трамп пригрозил полностью разорвать отношения с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что существует возможность полного разрыва отношений между Америкой и Китаем. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Возможно, я выразился не до конца ясно, однако в США рассматривается возможность полого разрыва отношений с Китаем при определенных условиях», — написал глава государства.

Ранее на Гавайях состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео и главы канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи. В ходе нее стороны обсудили борьбу с коронавирусом. США подчеркнули необходимость полной прозрачности и обмена информацией для борьбы с продолжающейся пандемией.

Американский лидер подписал закон, который предусматривает введение санкций против китайских чиновников за притеснение уйгуров. «Сегодня я подписал закон "О политике в отношении прав уйгуров 2020 года", который предусматривает ответственность для виновных в нарушениях прав человека, таких как систематическое использование воспитательных лагерей, принудительный труд и навязчивый надзор для уничтожения этнической самобытности и религиозных убеждений уйгуров и других меньшинств в Китае», — заявил Трамп.

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