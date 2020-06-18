США и Китай обсудили борьбу с коронавирусом

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи обсудили борьбу с коронавирусом. Об этом сказано в заявлении Госдепартамента, передает ТАСС.

Согласно сообщению, представитель США в ходе рабочей встречи на Гавайях подчеркнул необходимость полной прозрачности и обмена информацией для борьбы с продолжающейся пандемией COVID-19 и предотвращения будущих вспышек.

Пекин не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте президент США Дональд Трамп обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

По данным на 18 июня, в мире насчитывается более 8,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них 445 тысяч скончались, еще 4 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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