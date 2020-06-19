Россиянин ударил выпившую жену головой о бетон на улице и попал на видео

Россиянин избил на улице жену за то, что они напилась и не могла нормально идти. Видео с места инцидента на Таганской улице в Москве опубликовал горожанин Роман Вершинин в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах видно, как мужчина сидит на ступенях перед лежащей на асфальте женщиной, потом берет ее за волосы и кидает головой о бетонный выступ, после чего та начинает плакать. Автор ролика отмечает, что пострадавшая приходится нападавшему женой. В следующей сцене мужчина ведет спутницу вверх по лестнице, а потом начинает выяснять отношения с оператором и сообщает, что не бил ее, а якобы пытался разбудить. Вершинин вызвал полицию и скорую.

По информации Telegram-канала «Москва сейчас», муж пытался «привести жену в чувство после корпоратива», потому что они живут в Подольске, а на следующий день ей надо на работу.

Издание «Подъем» в Telegram-канале отмечает, что герой видео сам был нетрезв. Полиция проводит проверку.

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