Благоустройство Запрудского парка в Коломне завершат осенью

Благоустройство Запрудского парка в Коломне заверешат осенью. Об этом министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил губернатору Андрею Воробьеву, сообщается на сайте областного правительства.

Министр уточнил, что планируется восстановить классическую лучевую планировку дорожек сквера, ротонду, установить городские часы, стилизованные малые архитектурные формы, провести озеленение. В целях безопасности появится система видеонаблюдения.

Также губернатору доложили о выполненных работах по благоустройству открытого в прошлом году пешеходного туристического маршрута «Улица Зайцева и Москворецкая набережная». Среди прочего на маршруте появились малые архитектурные формы, дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения, велодорожки.

Накануне Андрей Воробьев обсудил с жителями Коломны благоустройство места обнаружения фрагмента часовни Св. Александра Невского на площади Двух революций. Исторический объект поместили под стекло и организовали смотровую площадку.

«Летом многие туристы приезжают именно сюда, и мы стараемся сохранить исторический облик города», — отметил Воробьев.