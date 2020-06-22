Доктор Мясников прокомментировал смертность российских медиков с коронавирусом

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, прокомментировал информацию о смертности российских медиков от коронавируса. В Telegram-канале он подчеркнул, что лечение пациентов с новой инфекцией в больницах более опасно и является неравной дуэлью.

По его словам, информация о плохой защите российских медиков является спекуляцией и лишена смысла. «Трудности есть всегда и везде, но у нас они решались с непривычной четкостью и быстротой», — заверил специалист. По словам врача, близкие друзья во Франции рассказывали ему, что выходили на смену для лечения пациентов «в пластиковых мешках для мусора, проделав в них отверстия для рук и шеи».

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При этом Мясников признал, что ситуация с низкой смертностью от коронавируса в России и бывших республиках СССР, которую он называет «русским чудом», не действует в отношении медиков, поскольку они работают с тяжелыми больными, которые являются носителями высоко вирулентного и опасного вируса. Ситуацию он сравнил с дуэлью. «Кто-то стрелялся за 25 шагов, больше для престижа — трудно попасть на таком расстоянии, а кто-то в упор "через платок". Разные шансы», — заключил Мясников.

Ранее доктор Мясников поспорил с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о «сложной для понимания» статистике смертности россиян от коронавируса. По словам врача, ВОЗ следует найти реальную причину низкой смертности от вируса среди россиян.

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