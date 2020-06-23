На финале проекта «Академия Футбола» пройдет онлайн-концерт группы Marselle

В четверг, 25 июня, состоится грандиозный финал образовательного проекта о футболе платежной системы «Мир» — «Академия Футбола». Последним мероприятием проекта станет онлайн-концерт группы Marselle (Леван Горозия и Игорь Пустельник), говорится в сообщении платежной системы.

Перед концертом состоится онлайн-квиз, в ходе которого зрители смогут выиграть ценные призы. Ведущим квиза станет популярный футбольный блогер Евгений Савин.

Кроме того, специально к «выпускному» проекта творческое объединение «Кружок» выпустило капсульную коллекцию одежды, вдохновленную «Академией Футбола». В основе всей коллекции лежит идея многогранности футбола, его неразрывной связи с культурой, историей и модой. В коллекции три вещи — футболка, свитшот и панама.

Фото: «Академия Футбола» 1 /3

Дизайн футболки вдохновлен элементами атрибутики известных российских клубов. Все паттерны перемешаны между собой, что дает простор для фантазии и творчества – каждый может интерпретировать футболку по-своему. Свитшот отсылает к вратарским свитерам. Форма голкиперов ближе всего к моде, это всегда яркий, запоминающийся крой. Расцветку панамы, которая защитит и в жару, и в дождь, каждый болельщик может выбрать, исходя из клубных пристрастий.

Одежду можно будет выиграть в официальном аккаунте платежной системы Мир в Instagram с 23 июня, а также приобрести на сайте kruzhok.moscow.