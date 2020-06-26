Замуровавшая 12-летнего сына в бетон россиянка рассказала об убийстве

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В Астраханской области 56-летняя местная жительница Галина Морозова рассказала следователям на допросе, как убила своего сына и замуровала тело в бетон. Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России (СКР).

На кадрах обвиняемая рассказывает, как, дождавшись, пока сын уснет, несколько раз ударила его гантелью по голове. Чтобы скрыть следы преступления, тело ребенка она спрятала в погребе пустующего дома, залив бетоном, а гантели и вещи ребенка женщина выбросила в реку.

По версии следствия, убийство произошло 5 марта 2020 года. Накануне 12-летний мальчик ушел из дома и вернулся лишь под утро, что и стало причиной ссоры, закончившейся убийством.

Ранее стало известно, что Галина Морозова четыре месяца пыталась запутать следствие, изображая горе. Женщина сама обратилась в полицию и заявила о пропаже ребенка, сообщив, что он ушел в школу и не вернулся. Пока полицейские и волонтеры ежедневно искали ребенка, полагая, что мальчик может быть жив, его мать строила карьеру в политике — готовилась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора области.

В своих агитационных роликах Галина Морозова делала акцент на том, что хорошая мать может быть достойным политиком.

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