Россия перенесла закладку авианосцев за 100 миллиардов рублей

Закладка пары авианесущих кораблей, которую было запланировано произвести в июне на керченском заводе «Залив», перенесена на более поздний срок, сообщает ТАСС, ссылаясь на отраслевой источник.

«Закладки 29 июня не будет. Она перенесена. Точная дата не установлена, она пока плавающая. Завод к закладке готов», — сказал собеседник.

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В апреле агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что крымский «Залив» построит два универсальных десантных корабля (УДК) за примерно 100 миллиардов рублей.

В сентябре 2019 года агентство со ссылкой на источники сообщало, что вертолетоносцы в Крыму будут заложены в мае текущего года. По словам собеседников, корабли будут обладать водоизмещением до 15 тысяч тонн. УДК смогут перевозить более 10 вертолетов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

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