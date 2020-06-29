Денис Мацуев даст первый в «Зарядье» open-air в онлайн-трансляции

Известный пианист Денис Мацуев даст концерт в «Зарядье» в формате open-air. Концерт приурочен к двум юбилеям: 45-летию музыканта и 30-летию Газпромбанка, сообщает кредитная организация в понедельник.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра IVI. Помимо Мацуева в концерте примут участие известные джазовые и классические музыканты. По словам артиста, это будет концерт-импровизация, в котором примут участие его друзья и соратники.

«Большое спасибо Газпромбанку, который отмечает в этом году 30-летие. Я как человек, которому исполнилось 45 лет, могу сказать, что 30 лет — это только самое начало, жизнь только начинается», — сказал Мацуев на пресс-конференции, посвященной концерту. Артист добавил, что это «важный этап возвращения после вынужденной паузы».

Как отмечает Газпромбанк в пресс-релизе, банк поддерживает проекты в сфере культуры и искусства на протяжении всех 30 лет. По словам вице-президента - начальника департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасии Смирновой, такой выбор артиста для концерта в юбилейную дату отражает сущность банка.

«Такое сочетание отражает сущность Газпромбанка: мы молодой и динамично развивающийся банк, но у нас за плечами уже огромный опыт. Впереди у нас ещё много открытий, достижений и побед!» — сказала Смирнова.