В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 9 220 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 647 849 заболевших в 85 регионах.

С 28 по 29 июня в России зафиксировали 6719 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Тогда сообщалось о 93 летальных исходах и 4343 выздоровевших.

Ранее врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олег Чихляев рассказал, что у участников испытаний российской вакцины от коронавируса не выявлено негативных последствий для здоровья. По его словам, добровольцев регулярно осматривают медики. «Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы», — сообщил Чихляев.

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