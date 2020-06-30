Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» признали виновной и освободили

Мещанский суд Москвы признал виновной в мошенничестве бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Масляевой назначили наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии, после чего освободили в зале суда, так как она уже отбыла свой срок в СИЗО и под домашним арестом во время следствия.

Дело «Седьмой студии» началось с обысков и арестов в мае 2017 года. Проходившего по делу свидетелем худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали и поместили под домашний арест после того, как Нина Масляева назвала его организатором мошеннической схемы.

Ранее Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно. Суд взыскал с них 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа».

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