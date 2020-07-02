Названо число проголосовавших за поправки к Конституции россиян

За поправки к Конституции проголосовало 57,7 миллиона человек — 52,95 процента от всех имеющих право голоса россиян. Число назвали «Интерфаксу» в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

После обработки 100 процентов протоколов за поправки проголосовали 77,92 процента россиян, 21,27 процента — против. Общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков достигла 65 процентов.

Ненецкий автономный округ стал единственным российским регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. Жители большинства других регионов страны высказались за внесение изменений в Основной закон.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Процедура была растянута на неделю для борьбы с распространением коронавируса, в частности, чтобы избежать большого скопления людей.

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