Кейт Миддлтон советовала принцу Гарри не жениться на Меган Маркл

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон советовала принцу Гарри не жениться на американской актрисе Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно новой книге журналистов Дилана Говарда (Dylan Howard) и Энди Тиллета (Andy Tillett) Royals at War, Миддлтон считала, что Гарри не следует торопиться со свадьбой, поскольку жизнь, прошлое и карьера Меган Маркл совершенно не похожи на его. Она предполагала, что эти различия затруднят интеграцию Маркл в британскую королевскую семью.

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По мнению Говарда и Тиллета, принца Гарри привлекала уверенность, напористость и амбициозность Меган Маркл. «Он подсознательно тянулся к женщине, которая могла бы заменить ему мать, столь жестоко отобранную у него в нежном возрасте», — пишут они.

Принц Гарри потерял мать, когда ему было 13 лет. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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