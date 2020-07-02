Шестилетняя москвичка убежала от похитителя и нашлась возле леса

Шестилетняя девочка убежала от мужчины, который похитил ее в Москве и затащил в лесопарк. Полиция начала розыск, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, мать с дочерью и сыном зашла в подъезд своего дома. Вместе с мальчиком она поехала на лифте, а девочка захотела одна подняться пешком по лестнице. На третьей этаже она столкнулась с незнакомцем, который ударил ее по голове и повез в лес. Там ребенку удалось вырваться и добежать до детской площадки на улице Островитянова на юго-западе столицы. Ее нашли прохожие и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, множественные ссадины на лице и шее.

Baza уточняет, что полицейским удалось найти мать девочки. Когда родительница приехала в отдел, то заявила, что дочь все придумала. Травмы ребенка и что произошло она объяснить не смогла.

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