В российском городе обновят футбольное поле старейшего спорткомплекса

В Омске заменят покрытие футбольного поля в старейшем спорткомплексе «Красная звезда». Об этом сообщает региональное издание «Омскпресс».

Ремонтные работы уже начались. Проводится демонтаж старого покрытия. Из-за ремонта футбольного поля местной команде придется начать новый сезон в Тюмени. Средства на замену футбольного поля выделены в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», которые входит в нацпроект «Демография».

Футбольное поле в старейшем спорткомплексе планируется обновить к 10 июля.

До конца 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Всего на него будет направлено 3105,2 миллиарда рублей. Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

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