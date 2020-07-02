Раскрыта опасность использования пиратских программ

Загрузка и установка пиратских программ из интернета может обернуться кражей данных и появлением вирусов на компьютере. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные агентством эксперты.

Распространители бесплатного ПО могут встроить в инсталлятор вредоносные программы. По мнению руководителя российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрия Наместникова, их авторы пользуются стремлением людей сэкономить на получении полезного софта. Причем это могут быть как записывающие каждый клик пользователя кейлоггеры, так и парализующие работу компьютера шифровальщики. «Вариантов очень много», — раскрывает опасность скачивания пиратских программ глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев.

Замдиректора Group-IB Андрей Бусаргин напомнил о совместном с Microsoft исследовании, согласно которому риск получения троянов и прочих вирусных программ при загрузке пиратского ПО составляет 90-92 процента. «Устанавливая контрафактный софт пользователи лишают себя возможности проводить регулярное обновление ПО или рассчитывать на техподдержку, что снижает защищенность системы», — подчеркнул Бусаргин.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев напомнил пользователям о риске получить судебный иск за использование пиратского софта. «Лицензионные программы — это все-таки уверенность в безопасности, пусть и не стопроцентная», — подытожил специалист.

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