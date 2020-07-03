Сотню летних читальных залов откроют в Подмосковье

Почти 100 библиотечных точек под открытым небом откроются в Подмосковье в ближайшие выходные. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В летних читальных залах будут выдавать и принимать книги, проводить мастер-классы для групп до двенадцати человек.

«За время ограничений — с апреля по июнь — подмосковные библиотекари провели более 66 тысяч онлайн-мероприятий, которые посмотрели 7,5 миллиона человек. Каждый день в эфир выходило в среднем 350 библиотек», — отметили в пресс-службе регионального министерства культуры.

С 1 июля все библиотеки Московской области возобновили свою работу в привычном режиме, однако при посещении обязательно ношение маски.

Для безопасности граждан в учреждениях регулярно проводится дезинфекция, обрабатываются не только помещения, но книги.

В Московской области насчитывается более тысячи библиотек.