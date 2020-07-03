В России убрали один препарат из списка рекомендуемых для лечения COVID-19

Минздрав внес правки в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции у детей и убрал лопинавир плюс ритонавир из списка применяемых лекарств в терапии пациентов всех возрастов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что антиретровирусный препарат не доказал свою эффективность и безопасность. Помимо России его применяли в Китае, Иране и США.

Ранее о бесполезности лекарства сообщали руководители британского клинического исследования RECOVERY. Согласно выводам ученых, оно не оказывало положительного воздействия на заболевших COVID-19, данные об эффекте препарата на больных в тяжелом состоянии не получены.

В предыдущей версии рекомендаций Минздрава для лечения инфекции предлагалось использовать гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб.

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