Преданный пес погиб сразу после смерти хозяйки

В индийском городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, преданный пес погиб сразу после того, как его хозяйка скончалась от почечной болезни. Об этом сообщается на сайте национального новостного канала India TV.

Анита Радж (Anita Raj) умерла в среду, 1 июля, от проблем с почками. По данным местных СМИ, когда тело Радж привезли домой, собака начала громко скулить. Сын покойной запер питомца в чулане. Каким-то образом собака пробралась на четвертый этаж и принялась лаять.

Когда родственники повезли покойную на кремацию, пес выпрыгнул с четвертого этажа и погиб.

Муж Радж, Раджкумар Сачаан (Rajkumar Sachaan), рассказал журналистами, что 13 лет назад его жена спасла эту собаку и приютила в их доме. Она очень привязалась к питомцу и трепетно о нем заботилась. Раджкумар подчеркивает, что пес был полноценным членом их семьи.

Ранее в китайском городском округе Вэйнань, провинция Шэньси, родственники сняли на видео, как преданная собака пыталась выкопать из могилы тело умершего хозяина. 12-летний пес по кличке Хуцзы неразлучно жил с престарелым мужчиной последние десять лет, пока тот не скончался из-за болезни.

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