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Перечислены самые безопасные места в грозу

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Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с радио Sputnik перечислил самые безопасные места во время летней грозы.

Он отметил, что необходимо укрыться в ближайшем сооружении. Лучше всего для этого подойдут капитальные постройки. При этом если человек находится на природе, то не следует прятаться под отдельно стоящим деревом.

Однако если человек оказался в поле, необходимо найти какую-нибудь низменность или овраг. «Там надо будет присесть, закрыть руками голову», — сказал спасатель, добавив, что при наличии каких-либо железных предметов, их нужно откинуть как можно дальше от себя.

Также хорошим укрытием от грома и молнии может стать машина. Щетинин отметил, что, несмотря на металлический корпус, автомобиль защитит от удара молнии. «Если у машины нет больших антенн радиосвязи, то шанс уцелеть довольно большой», — рассказал он.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал самое безопасное место на планете во время пандемии коронавируса. По его мнению, таким местом является Красная площадь в Москве в преддверии парада Победы. Как отметил специалист, это связано с тем, что все участники парада были проверены на наличие инфекции, а присутствующие на трибунах ветераны прошли период обязательной самоизоляции.

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