Испанский политик прошелся абсолютно голым перед камерой и потерял должность

Генеральный секретарь Социалистической партии рабочих в испанском городе Торрелавега Бернардо Бустильо во время онлайн-совещания решил принять душ дома и прошелся абсолютно голым перед камерой. Видео смотрели другие политики, журналисты и обычные граждане в ходе телеэфира. Ролик опубликовал один из пользователей Twitter.

Скандальная конференция началась в восемь утра и сильно затянулась. В тот день Бустильо должен был отвести дочь на занятия, а потом пойти на вторую работу инструктором по плаванию, пишет The Independent. В районе пяти вечера он понял, что из-за непрекращающейся трансляции он не успеет сходить в душ, поэтому решил делать два дела одновременно, и взял с собой в ванную ноутбук, чтобы слышать коллег. Забыв про съемку, он начал мыться и затем предстал перед публикой в обнаженном виде, показав на камеру гениталии.

Ролик разлетелся по сети, и политик потерял свою должность. Он пояснил, что решил отказаться от карьеры в политике, чтобы не портить репутацию партии.

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