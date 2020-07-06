Женщина начала торговать тушью для волос и разбогатела за полдня

Предпринимательница из Австралии выставила на продажу средство для волос собственного производства и разбогатела на 10 тысяч долларов (704 тысячи рублей) за полдня. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летняя Миа Плечич (Mia Plecic) оставила учебу в университете в 2013 году, чтобы заняться бизнесом. В результате за шесть лет она сумела поучаствовать в создании более 20 различных стартапов.

Австралийка рассказала, что в январе 2020 года начала торговать тушью для волос Slick Stick за 23 доллара (1649 рублей), которая сглаживает волосы. Преимущество средства заключалось в том, что оно не загрязняет пряди и не оставляет на них липкий слой, в отличие от других лаков и гелей для волос.

Фото опубликовано @jakandjillclothing

По информации издания, вскоре Плечич начала продавать по 1000 флаконов еженедельно, получая при этом 23 тысячи долларов (около 1,7 миллиона рублей). Однако она сумела заработать ту же сумму за ночь после того, как опубликовала видео на своей странице в TikTok, в котором рассказала о своем бизнесе. Ролик стал вирусным и привлек внимание покупателей из таких стран, как Мексика, Германия и Франция, откуда раньше девушка редко получала заказы.

«Я увидела, что количество заказов резко увеличилось, после чего я решила проверить размещенное в TikTok видео — тогда оно набрало уже больше 40 тысяч просмотров», — добавила героиня материала.

В июне студенты из Австралии начали продавать маски для лица и заработали три миллиона за день. Школьные друзья Мэнни Барбас и Джеймс Хашем (Manny Barbas и James Hachem) основали свой косметический бренд Alya Skin в 2018 году, в ассортимент которого входит глиняная маска для лица. Отмечается, что бизнесмены продают 500 наборов косметики в день и получают больше трех миллионов рублей.

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