ДНР обвинила Украину в ночном обстреле жилых домов

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в обстреле жилых домов в ночь на понедельник, 6 июля. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает «Донецкое агентство новостей».

Обстрел начался в 2:45 и велся, в числе прочего, по жилым массивам. Из-за этого жители были вынуждены прятаться в убежищах. «Огонь не прекращался всю ночь, противник применил артиллерийские орудия и минометы, выпущено 100 боеприпасов», — говорится в сообщении.

В Горловке обесточено семь трансформаторных подстанций. Информация о возможных жертвах среди мирного населения уточняется.

Штаб Операции Объединенных сил Украины в свою очередь заявил, что самопровозглашенные республики 5 июля восемь раз нарушили режим прекращения огня, 6 июля — шесть раз. «Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов нет. По данным разведки, 5 июля наши защитники уничтожили двух и ранили еще минимум двух захватчиков», — цитируют «Українські Новини» сообщение штаба.

Ранее бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России. В Совете Федерации сказали, что РФ не рассматривает варианты включения ДНР и ЛНР в состав страны.

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