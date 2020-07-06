В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС

Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август. Об этом РИА Новости рассказал источник в ракетно-космический отрасли.

По его данным, в июле начнется доставка спутника на аэродром, а 6 августа его запустят с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Отмечается, что отправка аппарата на орбиту регулярно переносится с марта из-за задержек в его производстве. В начале июня сообщалось, что Россия отложила все космические пуски по гражданским и военным программам в июне. Запуск «Глонасса-К» перенесли на июль по причине задержек в производстве аппарата.

10 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что как минимум 9 из 33 запланированных на текущий год пусков российских космических ракет могут быть сорваны из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин предупредил о недопустимости прикрытия своих недоработок ситуацией с COVID-19.

Первый спутник «Глонасс-К» был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй аппарат был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению. В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 «Глонассов-М» и два «Глонасса-К»).

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