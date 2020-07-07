Тони Блэр и Михаил Мишустин поучаствуют в международном тренинге Cyber Polygon

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и российский премьер-министр Михаил Мишустин примут участие в онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который состоится 8 июля.

Полный состав спикеров мероприятия во время пресс-конференции объявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, Мишустин выступит в начале онлайн-тренинга и определит «основные подходы по направлениям кибербезопасности».

Вместе с президентом Сбербанка Блэр выступит в блоке, посвященном цифровым коммуникациям «Время перемен: как 2020 год меняет отношение к цифровизации?» Спикеры ответят на вопрос о том, как меняющаяся реальность, в том числе вспышка COVID-19, повлияет на отношение человека к цифровизации.

В мероприятии также примут участие директор по развитию Всемирного экономического форума Джереми Юргенс, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток и директор по расследованию киберпреступлений Крейг Джонс, вице-президент IBM X-Force Threat Intelligence Венди Уитмор и другие международные специалисты по кибербезопасности.

Cyber Polygon — официальный проект Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и компании BI.ZONE. Он нацелен на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами. В практической части мероприятия 120 команд из 29 стран мира продемонстрируют умение отражать кибератаки по нескольким сценариям.

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