В России вылечилось 480 из 707 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки вылечилось 8805 зараженных коронавирусом. Всего за время эпидемии поправилось более 480 тысяч человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За день в Москве излечилось 1173 жителей, в Подмосковье — 372, Красноярском крае — 318, Нижегородской области — 316. Следом идут Ханты-Мансийский округ, Свердловская, Ростовская, Иркутская, Воронежская, Челябинская области.

Сто и больше выписанных пациентов насчитывается в Санкт-Петербурге, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Краснодарском, Приморском, Пермском и Хабаровском краях, Волгоградской, Новосибирской, Ульяновской, Архангельской, Калужской, Самарской, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Омской, Тверской областях.

За период пандемии в России инфекция обнаружена у 707 тысяч человек. 215 тысяч из них остаются носителями вируса. 10 843 больных умерло. Страна находится на четвертом месте в мире по числу инфицированных.

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