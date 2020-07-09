Известный расист выбрал своего фаворита президентской гонки в США

Американский публицист и политик Дэвид Дюк, один из самых известных в США расистов и националистов, выбрал действующего президента Дональда Трампа своим фаворитом в нынешней избирательной кампании. Об этом пишет The Independent.

Объявив о поддержке Трампа, Дюк также заявил, что посоветовал бы главе государства сменить вице-президента. Сейчас эту должность занимает Майк Пенс, но его, по мнению публициста, стоит поменять на популярного политического обозревателя, медиаменеджера и шоумена Такера Карлсона. Последнего еще в феврале этого года издание Politico окрестило возможным лидером следующего поколения республиканцев и одним из вероятных кандидатов в президенты в 2024 году, он также известен как противник версии о вмешательстве России в американские выборы в 2016-м.

«Трамп и Такер — единственный способ остановить коммунистических большевиков!» — восклицает Дюк в Twitter.

Как отмечает The Independent, Трамп и Карлсон пока никак не отреагировали на заявления Дюка.

70-летний Дэвид Дюк известен как расист, националист и отрицатель холокоста. В начале 1990-х он был членом палаты представителей штата Луизиана, а в 1970-х — Великим магистром местного отделения Ку-клукс-клана. Неоднократно выдвигал свою кандидатуру на выборы президента США.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!