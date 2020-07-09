Две страны приготовились перейти на евро

Европейские власти готовы присоединить две страны — Болгарию и Хорватию — к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2), которая является первым этапом вступления в еврозону и перехода на евро. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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По данным агентства, официальное заявление по данному вопросу будет сделано после закрытия торгов в пятницу, 10 июля, или в выходные, чтобы предотвратить спекуляции на рынке. Это станет первым расширением еврозоны с 2015 года, когда к ней присоединилась Литва. В настоящее время европейский валютный союз насчитывает 19 государств.

В рамках механизма ERM-2 для валют стран, вступающих в еврозону, устанавливается базовый курс конвертации в евро. Государства, претендующие на членство, должны оставаться в ERM-2 в течение двух лет. Все это время курс их нацвалюты может колебаться только в пределах коридора плюс-минус 15 процентов от согласованного. Полностью войти в еврозону Болгария и Хорватия смогут не раньше 2023 года.

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