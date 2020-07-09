Создано «ультрабезопасное» место для путешествий во время коронавируса

В Испании создали «ультрабезопасный» курорт для путешествий во время пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает Daily Mirror.

По данным издания, в Таррагоне спроектировали кемпинг для отдыха, «свободный» от распространения инфекции. Пускать на территорию парка будут только туристов, прошедших тестирование на коронавирус, после чего они смогут отдыхать без ограничений вроде масок и социального дистанцирования.

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Как отмечается, заплатив 100 евро за тест, туристы смогут остановиться в месте под названием «Рай» с видом на пляж, спортивной площадкой, бассейном, рестораном и развлекательными заведениями. Зона отдыха будет рассчитана на 40 передвижных домов и десять площадок для размещения автофургонов, автодомов или палаток.

По словам одного из организаторов проекта, тестирование при заезде позволит сохранить первоначальную идею кемпинга — дать людям возможность «наслаждаться палаточной жизнью в полной свободе без дополнительных мер безопасности».

«Кемпинг имеет большие открытые пространства, этот фактор был ключевым для запуска проекта», — отметил он.

В домах для гостей на территории кемпинга будут применяться более серьезные меры предосторожности и контроль за соблюдением чистоты для обеспечения безопасности постояльцев.

Ранее сообщалось, что активные виды отдыха — кемпинг, глэмпинг, фитнес-туры, сплавы и походы — стали популярными во время пандемии и у российских туристов. В частности, это объясняется возможностью организовать их недалеко от дома.

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