Раскрыты особенности туристического сезона во время пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может сдвинуть туристический сезон, продлив его до октября из-за упущенных весенних и летних месяцев. Об этом рассказала travel-блогер и основатель турагентства Go Travel Наталья Ансталь в беседе с Nation News.

Говоря об особенностях сезона, Ансталь отметила, что зарубежные туры в этом году будут с максимальными скидками, чтобы привлечь туристов, которые все еще боятся путешествовать из-за коронавируса. По ее мнению, скорее всего появятся традиционные «горящие туры» на популярные среди россиян курорты Турции, Туниса и Кипра.

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«Такая ситуация будет только в начале, дальше цена будет планомерно повышаться», — спрогнозировала блогер, добавив, что пик бронирований придется на август-сентябрь, а сам сезон продлится до конца октября.

В то же время она отметила, что большинство россиян в условиях ограничений из-за пандемии уже настроились на отдых внутри страны. Опрос, проведенный командой эксперта, показал, что многие «готовы путешествовать по своему краю или соседним областям».

Популярными вариантами оказались активные виды отдыха — кемпинг, глэмпинг, фитнес-туры, а также сплавы и походы, которые можно организовать недалеко от дома.

«Мы видим возросший спрос на курорты на море — Сочи и Крым. Цены на отечественные курорты рассчитаны на разного потребителя, поэтому желающих много, и спрос будет только расти», — подытожила Наталья Ансталь.

Ранее эксперт назвал самые дешевые направления для путешествий российских туристов в 2020 году. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, ими станут Тунис, Турция и Греция.

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